Stau auf der A99 zwischen Karlsfeld und Germering

Auf der A99 ist es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall gekommen, in dessen Folge sich ein kilometerlanger Stau gebildet hat. Zwei der drei Fahrstreifen waren zwischenzeitlich gesperrt, wie die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck auf Nachfrage mitteilt. In den Tunneln Allach und Aubing gab es deshalb eine Blockabfertigung, die zu einem weiteren Rückstau führte. Inzwischen sei die Unfallstelle aber geräumt und die Fahrstreifen wieder frei, gibt die Verkehrspolizeiinspektion Freising an.

Unfall auf der A99 bei München führt zu Stau

Obwohl die Unfallstelle geräumt ist, kommt es aktuell noch immer zu Rückstaus auf den Autobahnen A99 zwischen Karlsfeld und Germering, auf der A8 zwischen Gröbenzell und Sulzemoos und auf der A96 zwischen Gräfeling und München.

Genauere Angaben zu dem Unfall konnte ein Sprecher der Verkehrspolizeiinspektion Freising nicht machen. Es seien wohl mehrere Fahrzeuge beteiligt gewesen.