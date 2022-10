Schuhbeck und die Frage nach dem ominösen Dritten

Plus Der Promikoch Alfons Schuhbeck hat gestanden, jahrelang Einnahmen vertuscht zu haben. Aus dem TV wird er verbannt. Aber hat sich noch jemand an der Kasse bedient?

Die bayerische Küche ist eine Festtagsküche, hat Alfons Schuhbeck vor Gericht gesagt. Nicht die fettige "Hiaslküche", als die sie oft dargestellt werde. Der einstige Starkoch selbst erlebt als Angeklagter vor dem Landgericht München I gerade nun wirklich keine Festtage, vielmehr hat er sich selbst die Finger schmutzig gemacht. Was er tat, hinterlässt hässliche Flecken auf seiner Biografie.