Störung bei Münchner S-Bahn: Kein Zugverkehr auf Flughafen-Linien

S-Bahn München

Wegen Störung kein Zugverkehr auf zwei Münchner Flughafen-Linien

Auf den Linien S1 und S8 fahren Richtung Münchner Flughafen keine S-Bahnen. Es wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxis eingerichtet.
Von Dominik Schätzle
    Die S-Bahn-Linien S1 und S8 in München sind am Mittwoch von einer Störung betroffen.
    Die S-Bahn-Linien S1 und S8 in München sind am Mittwoch von einer Störung betroffen. Foto: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild)

    Wer es am Mittwoch eilig hat und es rechtzeitig auf einen Flieger am Flughafen München schaffen muss, der sollte unter Umständen lieber das Taxi nehmen: Am Nachmittag ist sowohl auf der Linie S1 als auch auf der S8 der Münchner S-Bahn kein Verkehr möglich – auf den Streckenabschnitten zwischen Ismaning und dem Flughafen sowie zwischen Neufahrn und Flughafen. Das teilt die Deutsche Bahn mit.

    Reparatur an Signal: Flughafen-Linien S1 und S8 betroffen

    Wie auf der Störungsseite der Bahn online nachmittags nachzulesen ist, ist der Grund für die Sperrung der Strecken eine Reparatur an einem Signal. „Es kommt zu Verspätungen und Teilausfällen“, heißt es dort zudem. Es wurde jedoch ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxis eingerichtet.

    Die Bahn weist darauf hin, dass Fahrgäste der S1 und S8 lediglich die Fahrzeuge nutzen sollten, die dafür speziell gekennzeichnet sind. Man erkennt sie an der Beschilderung „EV“ für „Ersatzverkehr“. Die Störung auf den Strecken soll noch bis zum Abend anhalten.

    Münchner S-Bahn: Stammstrecke Dienstag zeitweise lahmgelegt

    Am Dienstag hatte bereits eine größere Störung die gesamte Stammstrecke der Münchner S-Bahn für rund zwei Stunden lahmgelegt. Zwischen Hackerbrücke und Isartor musste der gesamte Verkehr in dieser Zeit eingestellt werden.

