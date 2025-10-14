Hohlräume unter Straße bei Bauarbeiten gefunden: Wichtige Route in München gesperrt

Bei den Bauarbeiten für eine neue Tramlinie im Westen der bayerischen Landeshauptstadt München wurden unter einer Straße Hohlräume entdeckt. Deswegen sperrte die Polizei das Gebiet ab Dienstagvormittag. Der Verkehr wird umgeleitet.

Die Hohlräume unter der Fahrbahn in der Gotthardstraße im Münchner Stadtbezirk Laim wurden laut einer Pressemitteilung der Stadtwerke München (SWM) und Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) bei einer routinemäßigen Bodenuntersuchung entdeckt. Deswegen wurde die Fürstenrieder Straße zwischen Camerloher Straße und Gotthardstraße in nördlicher Fahrtrichtung komplett gesperrt.

Drei Buslinien müssen wegen wegen der Sperrung in München umgeleitet werden

Der Verkehr in Richtung Norden wird laut der Pressemitteilung der SWM und der MVG bereits ab der Ammerseestraße abgeleitet. Für Anlieger ist die Zufahrt weiterhin möglich. Drei Buslinien werden aktuell umgeleitet:

Linien 51 und 151 zwischen Ammerseestraße und Bahnhof Laim über die Westendstraße

Linie 168 zwischen Willibaldstraße und Laimer Platz über Willibald- und Gotthardstraße

SWM und MVG: Maßnahmen können wenige Tage bis zu zwei Wochen dauern

Wie lange die Nord-Süd-Route im Münchner Westen nach dem Fund am Dienstag gesperrt bleibt, ist noch unklar. Um die Ursache für die Hohlräume zu finden, müsse man den Bereich ausgraben und neu verfüllen. „Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass die Maßnahme wenige Tage bis zu zwei Wochen in Anspruch nimmt“, teilten die SWM und die MVG mit.

Als Ursache für die unerwarteten Hohlräume vermuten die SWM und die MVG den Bau der U-Bahn-Strecke, die an der Fürstenrieder Straße an der Haltestelle Laimer Platz endet. „Der Verbau, teilweise aus Holz, der verfüllt wurde, ist mutmaßlich über die Zeit verrottet“, heißt es in der Pressemitteilung SWM und MVG. Die Hohlräume seien bei der Untersuchung des Bodens vor Beginn der Bauarbeiten für die Tram nicht zu erkennen gewesen. Inwieweit der Fund den Bau der Tram weiter verzögern könnte, werde noch geprüft. (mit dpa)