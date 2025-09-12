Icon Menü
Strecke in die Alpen gesperrt: Keine Züge zwischen Starnberg und Tutzing / Kochel

Bahn in die Alpen

Schaden an der Oberleitung: Auf dieser Strecke in die Alpen fahren keine Züge

Wegen Reparaturarbeiten gibt es eine Streckensperrung zwischen München Hauptbahnhof und dem Alpenvorland. Dort fahren keine Züge. Was Reisende wissen müssen.
Von Anika Zidar
    Auf der Strecke von München ins Oberland herrscht Stillstand: Zwischen Starnberg und Kochel am See fahren derzeit keine Züge.
    Auf der Strecke von München ins Oberland herrscht Stillstand: Zwischen Starnberg und Kochel am See fahren derzeit keine Züge. Foto: Angelika Warmuth, dpa (Archivbild)

    Wer von München aus mit der Bahn ins Alpenvorland fahren möchte, braucht dieser Tage Geduld. Auf der Bahnstrecke zwischen München Hauptbahnhof und Kochel am See kommt es aufgrund von Schäden an der Oberleitung zu Beeinträchtigungen. Betroffen ist davon genauso der Bahnverkehr zwischen München und Tutzing. Auf einem großen Streckenabschnitt fahren überhaupt keine Züge. Die Bahn hat einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

    Kein Bahnverkehr zwischen Starnberg und Kochel: Ersatzverkehr mit Bussen

    Es ist eine Störung, die Reisende bereits einige Tage beschäftigt: Ab dem Bahnhalt Starnberg ist für Reisende Schluss mit dem Zugfahren. Wer von München bis nach Starnberg oder andersherum fahren möchte, hat also keine Einschränkungen. Doch im weiteren Verlauf Richtung Oberland fahren zwischen Starnberg und Tutzing oder zwischen Starnberg und Kochel am See bis auf Weiteres keine Züge.

    Die Bahn hat einen Ersatzverkehr für die gesperrte Strecke eingerichtet. Zwei Busse fahren ab 8.30 Uhr morgens im Pendelverkehr alle Bahnhalte zwischen Starnberg und Kochel ab. Zugreisende müssen laut Angaben der Bahn mit erheblichen Verspätungen sowie mit Zugausfällen auf der Strecke rechnen. Zudem rät die Bahn allen Fahrgästen dazu, ihre Verbindungen unmittelbar vor Reisebeginn noch einmal zu überprüfen.

    Wie lange die Strecke zwischen Starnberg und Kochel am See noch gesperrt ist, darüber gibt es derzeit keine Auskunft der Bahn. Sobald weitere Informationen vorliegen, finden Reisende diese im Meldungsportal auf www.bahn.de sowie im DB Navigator.

