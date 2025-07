Medizinischer Notfall in Oberbayern legt Bahnverkehr am Morgen lahm

Wegen eines Notarzteinsatzes am Gleis ist der Zugverkehr auf der Strecke zwischen Eichstätt Bahnhof und Ingolstadt Hauptbahnhof am Donnerstagmorgen erheblich gestört. Der Streckenabschnitt wurde vorläufig gesperrt, teilt die Deutsche Bahn am Morgen mit.

Notarzteinsatz auf Zugstrecke Eichstätt – Ingolstadt: Das gilt jetzt für Reisende

Für gewöhnlich verkehrt die Regionalbahn RB 16 auf der Strecke Eichstätt – Ingolstadt. Bis vorerst 9 Uhr am Donnerstag gilt für Pendler und Reisende jedoch:

Züge aus Richtung München Hbf verkehren nur bis Ingolstadt Hbf und enden dort vorzeitig.

Züge aus Richtung Treuchtlingen fahren bis Eichstätt Bahnhof und enden dort.

Ersatzverkehr eingerichtet: Reisende sollten mit „erheblichen Beeinträchtigungen“ rechnen

Ein Bus-Ersatzverkehr zwischen Eichstätt Bahnhof und Ingolstadt Hbf wurde bereits eingerichtet, teilt die Bahn mit. Die Busse fahren in beide Richtungen.

Die Bahn weist Reisende zudem darauf hin, mit erheblichen Beeinträchtigungen im Zugverkehr auf der gesamten Strecke Nürnberg Hbf – Treuchtlingen – Ingolstadt Hbf zu rechnen. Verbindung sollten unmittelbar vor Reiseantritt über die Fahrplanauskunft auf www.bahn.de oder in der App DB Navigator geprüft werden.

Im Übrigen lesen Sie hier, wie es aktuell mit dem Bahnprojekt zwischen Ulm und Augsburg vorangeht.