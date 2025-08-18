Streit in S-Bahn eskaliert: Mann wird angegriffen und stößt Angreifer aus dem Zug

Ein Streit in einer Münchner S-Bahn führte am Sonntagvormittag zu mehreren Festnahmen. Ein 30-jähriger Mann hatte einen 28-Jährigen in einer S-Bahn der Linie S8 angegriffen, wie die Polizei berichtete.

Der Streit begann am Bahnhof in Neuaubing, wo der 30-Jährige gegen 10.20 Uhr in die S-Bahn Richtung Flughafen einstieg. Aus bislang ungeklärter Ursache ging dieser unmittelbar auf den jüngeren Mann zu und begann, ihn zu würgen, wie aus einem Pressebericht der Polizei hervorgeht. Auch soll der Ältere den Jüngeren mehrfach getreten und geschlagen haben.

Streit in Münchner S-Bahn: Eingreifen von Fahrgästen erfolglos

Ein Fahrgast versuchte, einzugreifen, jedoch scheiterte er. Der 28-Jährige wehrte sich gegen die Angriffe des Älteren, woraufhin sich eine Schlägerei entwickelte. Der Versuch eines weiteren Fahrgastes, die Situation zu entschärfen, scheiterte ebenfalls.

Als der Zug schließlich in Pasing hielt, stieß der 28-Jährige seinen Angreifer aus dem Zug. Dieser stürzte dabei auf den Bahnsteig, wo der 28-jährige Mann aus Ebersberg mehrfach auf ihn eingetreten haben soll.

An der Haltestelle in Pasing eskalierte der Streit.

Beamte der Landespolizei nahmen die beiden Männer vorläufig fest und übergaben sie der Bundespolizei. Der 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Jüngere blieb unverletzt.

Einer von beiden bereits polizeibekannt

Nach Polizeiangaben soll der 30-Jährige bereits mehrfach wegen Gewaltdelikten in Erscheinung getreten sein. Alkoholtests ergaben beim 28-Jährigen einen Wert von 2,28 Promille; der Ältere hatte 1,96 Promille. Nach einer Blutentnahme und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wurden beide wieder auf freien Fuß gesetzt.

Gegen den 30-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und gegen den 28-Jährigen wegen mutmaßlicher gefährlicher Körperverletzung ermittelt.