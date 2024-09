Zwei junge Männer in der Donau vermisst - Großeinsatz

In Neuburg an der Donau werden zwei junge Männer vermisst, die in der Donau in Not geraten sind. Es werde mit einem Großaufgebot von Wasserwacht, Feuerwehr und Polizei nach ihnen gesucht, teilte die Polizei am Abend mit. Auch ein Polizeihubschrauber sei im Einsatz.

Passanten hatten der Polizei am Nachmittag mitgeteilt, dass sie von der Schlösselwiese aus eine Person in der Donau gesehen hatten, die sich offenbar in einer hilflosen Lage befand. Der junge Mann rief um Hilfe und klammerte sich an einem Busch fest. Die alarmierten Rettungskräfte konnten den 23-Jährigen aus dem Wasser bergen. Er teilte dann mit, dass er zusammen mit zwei weiteren jungen Männern in der Donau baden wollte. Von den beiden fehlte jede Spur.