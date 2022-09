Tanken

05:45 Uhr

Tanktourimus in Österreich: Lohnt sich die Fahrt über die Grenze?

Die Tankstelle Schindele in Hörbranz am Bodensee (Vorarlberg) liegt nur wenige Hundert Meter entfernt von der Grenze zu Deutschland. Hier herrscht seit dem Wegfall des Tankrabatts wieder großer Andrang.

Plus Nach Ende des Tankrabatts steuern wieder viele Autofahrer aus dem Allgäu Zapfsäulen in Österreich an. Doch lohnt sich die Fahrt über die Grenze finanziell?

Von Noa Hüper

Der dreimonatige Tankrabatt ist seit Anfang September Geschichte und Autofahrerinnen und Autofahrer müssen beim Auftanken an den Allgäuer Zapfsäulen wieder deutlich tiefer in die Tasche greifen.

