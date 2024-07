Explosion in Bäckerei - sechsstelliger Schaden

In einer Bäckerei in Putzbrunn (Landkreis München) ist es zu einer mutmaßlichen Explosion gekommen - der Schaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Das teilte die Polizei mit. Verletzte habe es bei dem Notfall am Montagmorgen nicht gegeben. Vermutlich habe ein technischer Defekt an einem elektrischen Gerät die Explosion ausgelöst - das müsse aber noch abschließend geklärt werden.

Die Bäckerei sowie das Mauerwerk des Hauses wurden beschädigt. Die Statik des Gebäudes sei zwar beeinträchtigt, die Wohnungen über der Bäckerei seien aber weiterhin bewohnbar. Das untersuchte ein Statiker, wie es hieß.