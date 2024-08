Basketball-Saison beginnt mit Meister Bayern und Herbert

Double-Gewinner FC Bayern München und Weltmeister-Trainer Gordon Herbert eröffnen die neue Saison in der Basketball-Bundesliga. Die Münchner treffen am 20. September in einem Heimspiel auf Fiba-Europe-Cup-Gewinner Niners Chemnitz, wie die BBL bei der Veröffentlichung des Spielkalenders bekanntgab. Die Partie findet im BMW-Park und nicht im neuen SAP-Garden, der hauptsächlich für Euroleague-Spiele vorgesehen ist, statt.

Bereits am Wochenende davor (14. und 15. September) findet die erste Runde des BBL-Pokals statt. Die BBL informierte auch über weitere Rahmentermine. So wird das Final Four des BBL-Pokals am 15. und 16. Februar ausgetragen. Die Hauptrunde endet am 11. Mai, im Anschluss folgen von 13. Mai bis 15. Juni die Playoffs. Bei den Bayern folgt Trainer Herbert auf Pablo Laso, der nach dem Gewinn von Meisterschaft und Pokal seinen Abgang erklärte.