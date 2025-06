Zwei Jugendliche sterben bei Golfkart-Unfall in der Oberpfalz – Vier Verletzte

Nach einem schweren Verkehrsunfall bei Teunz im ostbayerischen Landkreis Schwandorf steht nun fest, dass der mutmaßliche Fahrer des Unfallfahrzeugs selbst unter den Todesopfern ist. Wie die Polizei mitgeteilt hat, handelt es sich dabei um einen 15-jährigen Jugendlichen. Dieser soll zum Unfallzeitpunkt am Montagabend das Golfkart gesteuert haben, das von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt sein soll.

Bei dem Golfkart handele es sich laut Zulassungsdaten um ein vierrädriges Kleinfahrzeug, teilt das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Bauartbedingt betrage die Höchstgeschwindigkeit für das Fahrzeug 45 Stundenkilometer und verfüge über vier Sitzplätze. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, seien bei dem Unfall jedoch sechs Personen auf dem Fahrzeug gewesen. Wie es dann genau zu dem tödlichen Unfall kam, wird noch ermittelt, teilt die Polizei mit. Unfallfahrzeug sowie Kleidung der Insassen wurden dazu sichergestellt.

Tödlicher Unfall mit Golfkart in der Oberpfalz: Was ist genau passiert?

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte das Fahrzeug sich bei dem Unfall überschlagen haben, zitiert der BR einen Polizeisprecher. Insgesamt sind bei dem Unfall demnach zwei Personen getötet und vier verletzt worden. Das zweite Todesopfer ist ein 17-Jähriger, die vier Verletzten sind zwischen 14 und 16 Jahren alt. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, kommen die beiden Toten nach Angaben des Teunzer Bürgermeisters aus der Nachbargemeinde Oberviechtach.

Der 15-Jährige starb noch an der Unfallstelle, der 17-Jährige kam laut Polizei mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wo er später seinen Verletzungen erlag. Bei ihm soll es sich um den Beifahrer gehandelt haben. Die weiteren Insassen seien leicht verletzt worden und nicht in ein Krankenhaus gekommen.

Golfkarts sind – wie der Name es bereits sagt – eigentlich für den Einsatz auf Golfplätzen vorgesehen. Um sie für den Straßenverkehr zulassen zu können, müssen sie teils speziell ausgerüstet werden. Verbreitet sind sie etwa als Fortbewegungsmittel in größeren Wohnanlagen, etwa in den USA. In Deutschland sind sie auf den Straßen nur selten zu sehen. Wie der 15-Jährige in Besitz des Fahrzeugs kam, wem es gehört und wie es zu der tödlichen Fahrt mit dem Gefährt kam, ist noch nicht bekannt. (cup, fmg)