Theatron Musiksommer im Olympiapark: Die wichtigsten Infos

Seit fast fünf Jahrzehnten findet das Theatron-Festival auf der Freilichtbühne am Münchner Olympiasee statt. 1974 eröffnete die Band Sonnenschiff das erste Musikfestival. Viele jetzt bekannte Musiker wie die Sportfreunde Stiller, Fury in the Slaughterhouse und die Scorpions traten vor Jahren als unbekannte Nachwuchskünstler im Olympiapark auf.

Termin des Theatron Musiksommers 2024

Der Theatron Musiksommer findet in diesem Jahr vom 8. bis zum 25. August statt. Das Programm startet immer um 19 Uhr. Nur am Samstag, dem 10. August, geht es bereits um 18 Uhr los. Am Sonntag, dem 11. August, findet zusätzlich ab 11 Uhr eine Jazzmatinee statt.

Theatron Musiksommer 2024: Programm im Überblick

Donnerstag, 8. August:

19 Uhr: Straight from the streets und Babanelly (Rap)

20.30 Uhr: Gündalein (Hip Hop)

21.15 Uhr: Swango (Hip Hop)

Freitag, 9. August:

19 Uhr: KAPOTAKI (Bavarian Gysy Polka Ska Folk Brass)

20.30 Uhr: Monobo Son (Brass)

Samstag, 10. August:

18 Uhr: Sixelle (Punkrock)

19 Uhr: Ryan Inglis (Indie-Pop)

20 Uhr: Montack (Alternative Heavy Rock)

21 Uhr: Dr. Freak Out (Soul, Funk, Rhythm & Blues)

Sonntag, 11. August:

Jazz-Matinee ab 11 Uhr: Shuteen Erdenebaatar & Nils Kugelmann with Friends

Klassik ab 19 Uhr: Orchester Sinfonietta-München unter der Leitung von Hartmut Zöbeley

Montag, 12. August:

19 Uhr: Cashmere Caramel & Encantada & Chakabella (Latin Fusions aus München)

20.30 Uhr: Mare Advertencia Lirika (Feministischer HipHop aus Mexiko)

Dienstag, 13. August:

19 Uhr: Queer Up Crew Crowd Karaoke (RnB)

19.50 Uhr: Kokonelle und DJ Ropa (Hip Hop)

21 Uhr: Faravas (Oriental Pop)

Mittwoch, 14. August:

19 Uhr: Loisach Marci (Alphorntechno)

20.45 Uhr: Oansno (Club-tauglicher Soundmix mit bayuwarischer Prosa)

Donnerstag, 15. August:

19 Uhr: Sarah Bugar (Singer-Songwriterin)

20.30 Uhr: Young Fast Running Man (Folk Rock)

Freitag, 16. August:

19 Uhr: Ami Lyons (Indie-Pop)

20.30 Uhr: Schöngeist (Rock)

Samstag, 17. August:

19 Uhr: BLŸTE (Indie-Pop)

20.30 Uhr: Young Chinese Dogs (Folk-Pop)

Sonntag, 18. August:

19 Uhr: Gobilove (Psychedelia)

20.30 Uhr: Muddy What? ( New Blues)

Montag, 19. August:

19 Uhr: Verspult (Punk)

20.30 Uhr: Micart (Rock)

Dienstag, 20. August:

ya/nel (Punk, Wave)

ELL (Krach-Pop-Duo)

Biblioteka (Punk, Grunge, Rock, Garage)

Mittwoch, 21. August:

emilk (Hip Hop, Rap)

Blushy AM (Singer-Songwriter, Electro-Pop)

Das Internet (Rap, Hip Hop)

Donnerstag, 22. August:

Ulla Suspekt (Postpunk, Performance)

Das Kitsch (Rock, Indie-Pop)

Rahel (Pop, Rock, New Wave)

Freitag, 23. August:

Braindead Wavelength (Alternative, Grunge, Metal)

Lobsterbomb (Indie-Rock, Postpunk)

Kant (Psychedelic)

Samstag, 24. August:

Arm & Hässlich (Rap)

MIMII (Hip Hop)

Weltuntergäng (Hip Hop)

Sonntag, 25. August:

Fennel & Friends (Indie-Folk)

Luka Blau (Indie-Pop, Indie-Rock, Singer-Songwriter)

Caro Kelley (Indie-Rock, Folk, Indie-Pop, Americana, Soul, Jazz)

Der Eintritt ist kostenlos.

Anfahrt zum Theatron Musiksommer 2024 im Olympiapark

Am Olympiapark gibt es 4000 Parkplätze. Besucherinnen und Besucher können alternativ Parkplätze in der Nähe des Olympiaparks oder Park&Ride-Möglichkeiten rund um München nutzen.

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, hat die Wahl zwischen U-Bahn, S-Bahn, Tram und Bus. Diese Linien halten in der Nähe des Olympiaparks:

U-Bahn: Linie U3 Richtung Moosach (Haltestelle: Olympiazentrum)

S-Bahn: Linie S1 Richtung Ostbahnhof, ab Moosach mit U-Bahnlinie U3 oder U8 (Haltestelle: Olympiazentrum)

S-Bahn: Linie S8 Richtung Herrsching, ab Marienplatz mit U-Bahnlinie U3 (Haltestelle: Olympiazentrum)

Tram: Linien 20 und 21 (Haltestelle: Olympiapark West)

Tram: Linie 27 (Haltestelle: Petuelring)

Stadtbus: Linie 144 (Haltestellen: Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg)

Stadtbus: Linie 173 (Haltestellen: Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring)

Stadtbus: Linien 177 und 178 (Haltestelle: Petuelring)