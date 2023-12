Lieben und Leben: Eine Generation auf der Suche nach sich selbst

Die junge Generation ist geprägt vom Versuch, die Balance zu halten. Zwischen Work und Life, Autonomie und Abhängigkeit, Öffentlichkeit und Privatsphäre. Kann das gut gehen?

Wenn früher angeblich alles besser war, dann ist heutzutage zumindest alles ein bisschen anders. Die Musik, die Technologie, die Menschen und ihre Beziehungen. Was hatte es schon zu bedeuten, wenn man vor 20 Jahren auf dem Bildschirm seines Handys herumtippte? Nun, gar nichts, denn niemand besaß damals ein Smartphone. Und „Tinder“ war lediglich das englische Wort für „Zunder“. Heutzutage aber kann sich mit einer kleinen Handbewegung das Leben zweier Menschen völlig verändern. Ein Wisch nach rechts auf dem Handy-Display ist manchmal nicht nur ein Wisch nach rechts, sondern der Beginn einer Beziehung. Dann, wenn der Funke auf Dating-Apps überspringt. Bumble, Grindr, Hinge – inzwischen gibt es unzählige Ableger auf dem Markt.

Tinder ist weltweit die am häufigsten heruntergeladene Dating-App.

Die erfolgreichste Date-Maschinerie ist mit 80 Millionen Nutzerinnen und Nutzern weltweit Tinder. Hier ein Wisch nach links – gefällt mir nicht –, dort ein Wisch nach rechts – dich finde ich attraktiv – und schon ist der Alltag etwas weniger schnöde. Die App zieht vor allem junge Menschen an: die Millennials sowie die Generation Z. Mehr als die Hälfte aller Tinder-Nutzer sind zwischen 18 und 25 Jahre alt. Nicht alle sind auf der Suche nach einer Beziehung.