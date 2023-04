Tierkörperbeseitigung Der Weg der toten Tiere: Was aus überfahrenen Füchsen und verendeten Kühen wird

Von Dominik Bunk - vor 35 Min.

Wenn ein Tier gestorben ist, landet es nicht etwa auf dem Wertstoffhof, sondern auf einem Industriegelände im Ostallgäu. Eine Geschichte darüber, was am Ende bleibt.

Man kennt es, das Bild auf der Straße. Jenes, das den Weg zur Arbeit etwas weniger freundlich macht, als er sein könnte. Reste von einstigen Lebewesen. Katzen, Vögel, Marder, was deutsche Straßen eben so zu bieten haben. Manchmal auf, manchmal neben dem Asphalt. Zumindest, falls sich ein Mensch des toten Tieres erbarmt, indem er es irgendwie an die Seite schafft. Und vom einen auf den anderen Moment verschwinden die Kadaver ganz. Aber wohin eigentlich?

Klar, sie werden abgeholt. Von der Straßenmeisterei, vom Bauhof oder einer sonstigen zuständigen Stelle. Aber was dann? Landen die toten Tiere auf einem Müllberg des örtlichen Wertstoffhofs? Nicht ganz. Stattdessen geht es für sie in eine Anlage, in der sie verwertet werden. Genauso wie landwirtschaftliche Nutztiere, Zootiere und sogar manche Haustiere.

