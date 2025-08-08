58-Jährige stirbt beim Wandern mit ihrem Sohn in den Alpen

Eine Frau aus dem Landkreis Augsburg ist beim Wandern mit ihrem Sohn in den Ammergauer Alpen tödlich verunglückt. Die 58-Jährige war am Montag zur Großen Klammspitze unterwegs, teilte die Polizei mit. Aus bisher ungeklärten Gründen verlor die Frau demnach das Gleichgewicht und stürzte 100 Höhenmeter den Berg hinab.

Die Wanderin war gemeinsam mit ihrem 24-jährigen Sohn zwischen der Kenzenhütte und den Brunnenkopfhäusern im alpinen Gebiet zwischen Oberammergau und Schwangau unterwegs. Laut Garmisch-Partenkirchner Tagblatt habe sie keine Möglichkeit gehabt, im felsigen und äußerst steilen Hang den Sturz abzufangen oder zu bremsen. Der Sohn alarmierte die Rettungskräfte. Der Rettungshubschrauber Christoph Murnau flog mit Rettern der Bergwacht Oberammergau zur Absturzstelle in einer steilen Rinne.

Spezialisten der Polizei bergen die Leiche

Für die Unfallaufnahme und die Bergung flogen am Nachmittag die Alpine Einsatzgruppe West der Grenzpolizei Murnau und ein Polizeihubschrauber zur Unfallstelle. Die Spezialisten der Polizei untersuchen Unfälle, führen Todesermittlungen oder versuchen Vermisstenfälle zu klären. Jährlich sind die ausgebildeten Bergführer und Sachbearbeiter von Kletterunfällen rund 12.000 Stunden im Einsatz. Weit über 100 Bergunfälle mit im Schnitt über 200 Verletzten, über 100 Skiunfälle und etwa 60 bis 70 Todesfällen fallen darunter. Hätte der Einsatz der Alpinen Einsatzgruppe am Montag wegen der widrigen Witterungsbedingungen nicht funktioniert, wäre er am darauffolgenden Tag nachgeholt worden.

Ihr Sohn musste psychologisch betreut werden

Der Sohn wurde von Bergrettern des Kriseninterventionsdiensts psychologisch betreut. Bereits am Samstag war eine Urlauberin beim Wandern in den Berchtesgadener Alpen durch einen Steinschlag verletzt worden. Sie verlor ihre Fingerspitze und musste von der Bergwacht gerettet werden.