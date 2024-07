21-Jähriger bei Arbeitsunfall in Melsungen gestorben

Bei einem Arbeitsunfall in Melsungen (Schwalm-Eder-Kreis) ist ein 21 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der Mitarbeiter einer Elektrofirma erlitt am Montag bei Arbeiten an einem Stromnetz auf dem Firmengelände einen tödlichen Stromschlag, wie die Polizei mitteilte. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche starb der junge Mann noch an der Unfallstelle. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den genauen Umständen des tödlichen Unfalls.

Nur wenige Minuten zuvor hatte es auf dem Gelände derselben Firma einen anderen Arbeitsunfall gegeben. Ein 62-jähriger Logistikmitarbeiter zog sich Rückenverletzungen zu, als sich bei Verladearbeiten ein Sicherungsbalken eines Lkw löste und ihn traf. Er kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik.