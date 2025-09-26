Tödlicher Unfall in Bayern: 100 Tonnen schwerer Brückenpfeiler stürzt auf Bagger

Bei einem schweren Arbeitsunfall bei Abrissarbeiten einer Autobahnbrücke ist in Bayern ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war der Führer eines Baggers gegen 11.30 Uhr mit Abrissarbeiten einer Autobahnbrücke der A6 bei Lichtenau im Landkreis Ansbach beschäftigt.

Plötzlich stürzte ein Brückenpfeiler mit einem geschätzten Gewicht von 100 Tonnen auf das Führerhaus des Baggers. Der Baggerfahrer wurde eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen.

Arbeiter versuchen, den Mann zu befreien

Arbeiter, die sich während des Unfalls nahe der Unfallstelle aufhielten, versuchten umgehend, den Mann aus dem Führerhaus zu befreien, was aufgrund des Gewichts der Trümmerteile nicht gelang. Sie blieben unverletzt, mussten jedoch psychologisch betreut werden.

Nun ermittelt das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei. Wie es zum Unfall kommen konnte, ist bislang unklar. Zur Klärung des Unfallgeschehens wurde auch ein Gutachter hinzugezogen.

Vor Ort waren nach dem Unglück Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Polizei sowie Kriseninterventionsteams und Notfallseelsorger. Der Verkehr konnte ohne Beeinträchtigungen weiter laufen, da die Unglücksstelle unter der Autobahn liegt.