Toilettengebühren am Münchner Hauptbahnhof steigen um 50 Prozent

Wer aktuell nach oder von München aus pendelt, muss sich jeden Tag durch eine große Baustelle kämpfen. Der Hauptbahnhof wird umgebaut, überall stehen Absperrgitter. Da ist es ein eher unglücklicher Zeitpunkt, dass nun der Preis für den Toilettengang am Hauptbahnhof angehoben wird: von einem auf 1,50 Euro. Für das Geld bekommt man ungefähr eineinhalb Brezen. Oder fast ein Kinderticket für eine U-Bahn-Fahrt zum Karlsplatz.

Von einem „Kosten-Schock beim Pinkeln“ ist beim Münchner Merkur die Rede. Das klingt erst einmal übertrieben, schließlich sind es nur 50 Cent. Man könnte aber auch sagen: Der Preis steigt um 50 Prozent – und das ist dann doch recht viel. Die Preiserhöhung stinkt jedenfalls einigen.

Toilettengebühren am Münchner Hauptbahnhof werden teurer

Zuletzt war der Preis 15 Jahre lang gleich geblieben. Von der Erhöhung sind auch die Toiletten am Rosenheimer Platz, am Isartor, am Ostbahnhof sowie in München-Pasing betroffen. Der Betreiber der WCs begründet die höheren Preise mit gestiegenen Personalkosten. Dagegen lässt sich wenig argumentieren – zumal alles teurer wird. Am Münchner Hauptbahnhof nun auch der Toilettengang, Grundbedürfnis hin oder her.

In anderen Bereichen, in denen die Preise immer weiter steigen, sagen die Leute irgendwann: Das mache ich nicht mehr mit. Das sagt sich allerdings weniger leicht, wenn sich nach vier Maß auf dem Oktoberfest die Blase meldet. In dem Moment ist der Preis dann zweitrangig. Da zahlt man 1,50 Euro – und zur Not auch 15 Euro.