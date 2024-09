Innenminister: Bewaffneter hat Feuer eröffnet

Der Mann, der in der Münchner Innenstadt von der Polizei bei einem Schusswechsel getötet wurde, hat nach Angaben von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) das Feuer eröffnet. «Er hat gezielt auf die Polizisten geschossen, die haben das Feuer erwidert», sagte Herrmann in Burghausen. Über eine mögliche Motivlage des Mannes konnten zunächst weder Polizei noch Innenministerium Angaben machen. Nach Angaben der Polizei waren an dem Schusswechsel in der Nähe des israelischen Generalkonsulats fünf Polizisten beteiligt, keiner erlitt Verletzungen.

