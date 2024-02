Oberostendorf/Neugablonz

vor 16 Min.

Traditionsmetzgerei im Allgäu schließt

Bis Samstag gibt es in Oberostendorf noch die Fleisch- und Wurstspezialitäten der Familie Zech - dann schließen Maria und Florian Zech ihre Metzgerei mit Lebensmittelgeschäft. Und auch der Betrieb in Neugablonz endet.

Plus Nach 75 Jahren schließt der Oberostendorfer Traditionsbetrieb Zech Metzgerei und Lebensmittelladen. Was Florian und Maria Zech zu dem Schritt bewogen hat.

Von Alexandra Hartmann

1949 wurde die Metzgerei Zech in Oberostendorf gegründet, die Florian und Maria Zech in zweiter Generation jahrzehntelang führten und um ein Lebensmittelgeschäft erweiterten. Am Samstag, 10. Februar, öffnet der Traditionsbetrieb ein letztes Mal. Dann hören die Zechs aus Altersgründen auf - ein Schritt, der ihnen nicht ganz leicht fällt.

Mit der Schließung verschwinden auch beliebte Spezialitäten der Metzgerei Zech

Bei der Produktion ist es Florian Zech immer wieder in den Sinn gekommen: Es ist das letzte Mal, dass er diese Wurst oder jenen Schinken macht. "Das belastet einen schon", gibt der 65-Jährige zu. Immerhin gehörten diese Arbeiten knapp vier Jahrzehnte lang zu seinem Alltag wie die Breze zur Weißwurst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen