Trockenheit und Hitze

vor 16 Min.

"Eine neue Stufe der Eskalation": Wie können Kommunen Bäche und Flüsse für Trockenzeiten rüsten?

Plus Tote Fische in Flüssen und Rettungsaktionen für Bäche, die auszutrocknen drohten, sorgten in diesem Sommer für Aufsehen. Mit welchen Maßnahmen Experten und Ortsansässige Gewässer in Bayern künftig schützen wollen.

Von Laura Wiedemann

Fische, die aus Flüssen geholt werden, weil sie zu verenden drohen. Bäche, die über Tankwägen befüllt werden, damit sie nicht austrocknen. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die geschützte Arten wie die Bachmuschel in vielen Stunden Arbeit vor den niedrigen Wasserständen in Sicherheit bringen. Der vergangene Sommer verlangte der Natur viel ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

