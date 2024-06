91-jähriger Radfahrer stirbt nach Unfall mit Auto

Ein 91-jähriger Radfahrer ist in Tröstau (Wunsiedel im Fichtelgebirge) auf einer Kreisstraße von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Der Mann starb am Montag, dem Tag nach dem Unfall, im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Er sei am Sonntag mit seinem Pedelec auf die Kreisstraße eingebogen und habe den Verkehr dabei vermutlich nicht beachtet, hieß es. Dort kollidierte er mit einem von links kommenden 22-jährigen Autofahrer, der laut Polizei Vorfahrt hatte. Der Senior wurde mit schweren Verletzungen per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer und seine Beifahrerin erlitten einen Schock und kamen ebenfalls ins Krankenhaus.

(dpa)