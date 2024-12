Diese Gebäude von Salafisten und „Grauen Wölfen“ hat der Verfassungsschutz im Blick

In Weiden soll ein Prediger in einer Moschee zum Mord an Juden aufgerufen haben, in München schließt das Innenministerium ein Gebäude der inzwischen verbotenen „Islamischen Vereinigung Bayern“ (IVB) und in Augsburg durchkämmt der Staatsschutz vergangenes Jahr die Räume eines schiitischen Kulturvereins. Die Vorwürfe sind in allen drei Fällen ähnlich: Volksverhetzung, Holocaustleugnung, antisemitische Hetze.

