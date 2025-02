Kurz vor dem Kollaps? Kinderarztpraxen in Bayern sind überlastet

Welche Strecke ist für einen Kinderarztbesuch angemessen? Wie viele Minuten Fahrtzeit sind zumutbar, wenn die Kleine Fieber und Schmerzen leidet? Diese Fragen hat sich Janine Ulrich-Beck in den vergangenen Monaten immer wieder gestellt. Die unangenehme Antwort: 38 Kilometer und 40 Minuten einfach. Die 32-Jährige aus dem oberbayerischen Neuburg an der Donau hat keine Wahl. Die erste Kinderärztin ihrer Tochter Caroline ist Mitte 2024 unerwartet früh in den Ruhestand gegangen, ohne Nachfolge. Wochenlang hat Ulrich-Beck herumtelefoniert und E-Mails geschrieben. Doch im ganzen Landkreis fand sich keine Praxis, die Caroline aufnahm. Nun fährt die Eineinhalbjährige mit ihren Eltern bis in den Kreis Pfaffenhofen zum Kinderarzt.

