Ukraine-Konferenz

vor 17 Min.

Wo sonst Promis übernachten, wird nun über den Ukraine-Krieg verhandelt

Plus Der Vierwaldstättersee dient am Wochenende als Kulisse für die bisher wichtigste Ukraine-Konferenz. Die Schweizer legen sich dafür mächtig ins Zeug.

Von Uwe Jauß

Pfarrer Jan Strancich hat seine Schäfchen schon fürs große Wochenende vorbereitet. "Wir wollen für die Politiker beten, damit sie von Gott gestärkt werden und sich für den Frieden einsetzen", lässt er auf einem Flugblatt verkünden. Seine modernistisch gebaute Kirche steht in Obbürgen, eigentlich ein völlig unbedeutender Fleck im idyllischen Zentralschweizer Kanton Nidwalden, umgeben von Bergwiesen und Wald. Von hier aus hat man jedoch den vollen Blick hinauf zu dem Ort, an dem nun ein Stück Weltgeschichte aufgeführt wird: die hochgepriesene Ukraine-Konferenz an diesem Wochenende.

Als Schauplatz des Treffens dient ein Komplex aus mehreren mondänen Hotels auf dem langgestreckten Bergrücken des 1128 Meter hohen Bürgenstocks. Kulisse ist der blau schimmernde Vierwaldstättersee samt den schneebedeckten Gipfeln der eidgenössischen Hochalpen. Traum-Ambiente – und ein fast schon unvorstellbarer Kontrast zum tagtäglichen Sterben in der Ukraine.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen