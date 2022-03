Ukraine-Krise

Die Ukrainische Freie Universität in München bekommt Unterstützung

Auch auf dem Feld der Wissenschaft sehen sich der Freistaat Bayern und die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet, der Ukraine zu helfen. Der bayerische Wissenschaftsminister Markus Blume stellt für die Ukrainische Freie Universität in München 100.000 Euro in Aussicht.

Die Ukrainische Freie Universität in München ist weltweit die einzige ihrer Art. Mit dem Krieg kommen besondere Herausforderungen auf sie zu.

Von Michael Kienastl

Als Nadia Khomanchuk im Januar dieses Jahres in Lwiw in den Flieger nach München steigt, rollen Tränen über ihr Gesicht. Für drei Wochen hat sie zu Weihnachten ihre Familie besucht – wie jedes Jahr. Doch dieses Mal ist der Abschied am Flughafen in der westukrainischen Stadt anders als sonst.

