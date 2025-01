Auto stößt mit Straßenbahn zusammen

Eine Autofahrerin ist beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Ulm leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte die 39-Jährige die vorfahrtsberechtigte Bahn am Freitagabend beim Abbiegen übersehen. Trotz einer Notbremsung des Straßenbahnfahrers kam es zum Zusammenstoß. Am Auto sei Schaden in Höhe von 25.000 Euro entstanden, an der Bahn betrage der Schaden rund 45.000 Euro. Die Insassen der Straßenbahn seien nicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Für rund zwei Stunden wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

