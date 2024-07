Im Risikogebiet: Bevor das Hochwasser wieder kommt

Johann Fuchsberger hat mitten ins Flutgebiet gebaut, 2020 war das. Dann kam Anfang Juni das Hochwasser zu ihm an den Ortsrand von Nordendorf im Augsburger Land. Nicht nur sein Grundstück, sondern weite Teile des Dorfes standen unter Wasser. Selbst Schuld, könnte man da sagen. Aber Fuchsbergers Haus kam fast unbeschadet durch die Hochwasserkatastrophe, nur in der Garage stand das Wasser, ein paar Dinge dort gingen kaputt. Aber sonst? Sein Haus stand wie eine Wasserburg in den Fluten der Schmutter, erzählt er.

