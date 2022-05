Mit der Hüterin der Berge unterwegs im Naturpark Nagelfluhkette

Plus Theresa Hilber ist Rangerin im Naturpark Nagelfluhkette. Die Biologin muss sich einsetzen für bedrohte Tierarten. Auch weil so manche Wanderer zu weit vom Weg abkommen.

Auf den Gipfeln über Balderschwang, eine der südlichsten Gemeinden des Allgäus, liegt noch Schnee. Aber an den Hängen summen schon die Bienen. Die Steine des Wanderwegs knirschen, als Theresa Hilber mit ihren Wanderschuhen darüberläuft. Hinter ihr schlüpft Labradordame Rosi durch das Gatter eines Zauns. Doch Theresa Hilber ist nicht zum Wandern im Oberallgäu unterwegs. Die 29-Jährige ist Rangerin.