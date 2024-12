Autofahrer fährt 10-Jährigem über Fuß

Ein Autofahrer ist einem zehn Jahre alten Jungen in Bischofswiesen (Kreis Berchtesgadener Land) über den Fuß gefahren. Zu dem Unfall kam es am Nachmittag vor dem Hintereingang eines Einkaufszentrums, wie die Polizei mitteilte. Der Zehnjährige kam in ein Krankenhaus. Der 35 Jahre alte Fahrer des Autos sei zu schnell gewesen, hieß es weiter.

Den Angaben zufolge stand der Junge auf einem Einkaufswagen und wurde von seinem Vater geschoben, den herannahenden Pkw sahen sie aufgrund einer Gebäudekante nicht. Als das Fahrzeug auf Höhe des Kindes gewesen sei, habe sich dieses erschrocken, sei vom Einkaufswagen gestürzt und der linke Fuß sei überrollt worden. Gegen den Pkw-Fahrer leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.