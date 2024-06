Baggerschaufel fällt auf Landwirt: Schwer verletzt

Eine Baggerschaufel ist im Landkreis Roth auf einen Landwirt gefallen und hat diesen schwer verletzt.

Eigentlich habe der 54 Jahre alte Bauer mit dem Bagger am Donnerstag in Hilpoltstein landwirtschaftliche Arbeiten auf seinem Hof vornehmen wollen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann stand unter der Schaufel, als diese sich aus der Verriegelung der Baumaschine löste, auf ihn fiel und ihn fast vollständig begrub.

Warum sich die Schaufel aus der Verankerung löste, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Der 54-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

(dpa)