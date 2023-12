Fußgängerin von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Eine 72 Jahre alte Fußgängerin ist in Beilngries (Landkreis Eichstätt) von einem Autofahrer angefahren und lebensgefährlich verletzt worden.

Der 26 Jahre alte Autofahrer habe am Donnerstagnachmittag bei der Ausfahrt aus einem Kreisverkehr gehalten, um eine Fußgängerin mit Kinderwagen über die Straße zu lassen, teilte die Polizei mit. Danach fuhr er weiter und übersah die 72-jährige Fußgängerin, die von der gegenüberliegenden Seite über die Straße ging. Die Frau wurde frontal vom Auto erfasst und stürzte. Sie wurde in kritischem Zustand in eine Klinik gebracht.

(dpa)