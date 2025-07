Unfälle legen Teile der Autobahn A9 und A99 lahm – Polizei hat dringenden Appell

Der Freitagnachmittag auf der A9 entwickelte sich für viele Autofahrer zu einer Geduldsprobe: Zwischen dem Autobahndreieck Holledau und der Anschlussstelle Langenbruck krachte es gegen 14 Uhr gleich mehrfach hintereinander. Innerhalb kürzester Zeit kam es zu drei Auffahrunfällen, die den Verkehr in Richtung Nürnberg zum Erliegen brachten und für massive Verzögerungen sorgten.

Auffahrunfälle auf der Autobahn A9 am Freitag: Verletzte und hoher Sachschaden

Wie die Polizei mitteilte, fuhr zunächst ein 57-jähriger Autofahrer auf dem mittleren Fahrstreifen auf ein abbremsendes Fahrzeug auf. Beide Fahrer wurden dabei leicht verletzt, die Autos mussten abgeschleppt werden. Beinahe zeitgleich kam es auf dem linken Fahrstreifen zu zwei weiteren Auffahrunfällen. Diese endeten glimpflicher und es blieb bei Blechschäden.

Die Unfallstelle erstreckte sich über rund 100 Meter. Um die Bergung der Fahrzeuge zu ermöglichen, wurde die Autobahn zunächst komplett gesperrt. Danach blieben der rechte und der mittlere Fahrstreifen über mehrere Stunden blockiert.

Kilometerlanger Stau und Sperrung – auch im Westen Münchens

Die Folge: Auf der stark befahrenen A9 staute sich der Verkehr zeitweise auf bis zu 20 Kilometer zurück. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, um die Fahrbahn zu reinigen und die Unfallstelle abzusichern. Die Polizei erinnert daran, dass zu geringer Sicherheitsabstand nach wie vor eine der häufigsten Ursachen für Auffahrunfälle auf Autobahnen ist.

Nicht nur auf der A9 stockte am Freitag der Verkehr: Auf der Autobahn 99 im Westen Münchens kam es wie schon am Vortag erneut zu einem Unfall mit massiven Folgen. Zwischen dem Tunnel Allach und dem Autobahnkreuz München-West stießen zwei Fahrzeuge zusammen und blockierten beide Fahrstreifen in Richtung Salzburg. Der Tunnel Aubing wurde ebenfalls gesperrt. Eine Person war im Fahrzeug eingeklemmt, konnte aber ohne schwere Verletzungen befreit werden.

Am Freitagmorgen hatte sich ein schwerer Verkehrsunfall in der Nähe von Donauwörth ereignet. Ein Fahranfänger hatte ihn auf der B2 verursacht.