Mann stiehlt nach Unfall anderes Auto und fährt gegen Säule

Ein Mann ist in der Oberpfalz mit einem Auto gegen eine Mauer gefahren - nur um dann einen weiteren Wagen zu stehlen und damit gegen eine Säule zu fahren.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, rief ein Hausbesitzer in Waldsassen (Landkreis Tirschenreuth) am frühen Samstagmorgen die Beamten, weil ein Auto gegen die Mauer eines Nebengebäudes geprallt sei. Den rauchenden Wagen fanden die Beamten demnach in einem anderen Ortsteil von Waldsassen nahe der tschechischen Grenze, vom Fahrer fehlte aber jede Spur. Auch eine Suche per Hubschrauber sei zunächst erfolglos geblieben.

Erst etwa vier Stunden später brachte die tschechische Polizei die Beamten auf die Spur des Verdächtigen. Der hatte in der Zwischenzeit demnach einen weiteren Wagen an einem Kreisverkehr in Cheb gegen eine Säule gefahren und war danach festgenommen worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 24-Jährige das Auto nach seinem ersten Unfall gestohlen hatte und damit über die Grenze nach Tschechien gefahren war, wo er erneut einen Unfall baute. Gegen den Mann werde wegen Unfallflucht und Diebstahls ermittelt.

(dpa)