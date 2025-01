Mann wird bei Waldarbeiten von Baum getroffen

Ein Mann ist bei Waldarbeiten im Landkreis Donau-Ries von einem Baum getroffen und schwer verletzt worden. Der 30-Jährige war nach Angaben der Polizei am Samstag mit seinem Bruder und seinem 60 Jahre alten Vater in einem Wald bei Buchdorf. Als der Vater einen etwa 26 Meter hohen Baum mit einer Motorsäge fällte, traf die Erle demnach das Bein seines Sohnes. Der 30-Jährige habe einen offenen Bruch am linken Unterschenkel erlitten und sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden.

Waldarbeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Donau-Ries Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis