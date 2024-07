Rollerfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall in Sulzbach-Rosenberg in der Oberpfalz schwer verletzt worden. Eine 37 Jahre alte Autofahrerin aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach übersah am Samstag beim Linksabbiegen den vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer, wie die Polizei berichtete. Der 43-Jährige aus dem Landkreis Nürnberger Land erlitt schwerste Beinverletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kollision Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis