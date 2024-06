Zwei 16-Jährige sterben bei Motorradunfall

Zwei 16-Jährige sind bei einem Motorradunfall in Mittelfranken ums Leben gekommen.

Die beiden Fahrer waren am Sonntag mit ihren Motorrädern auf der Staatsstraße bei Neustadt an der Aisch frontal zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigem Ermittlungsstand sei einer der beiden Jugendlichen in einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Jugendliche zu Boden geschleudert und so schwer verletzt, dass sie trotz Wiederbelebungsversuchen noch an der Unfallstelle starben.

Ein nachfolgender Motorradfahrer stürzte an der Unfallstelle ebenfalls, wurde aber nur leicht verletzt. Notfallseelsorger betreuten an der Unfallstelle Ersthelfer und Angehörige. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

(dpa)