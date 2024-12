Ehepaar überlebt schweren Unfall: „Sie saßen in dem Auto? Kann nicht sein“

„Sie saßen in dem Auto? Das kann nicht sein“: Diese Sätze haben Heike und Dieter Hummel öfter gehört. Damals, in den Tagen nach ihrem schweren Unfall auf der B308 zwischen Immenstadt und Oberstaufen. Es war der 15. August, Mariä Himmelfahrt. Ihr Auto, ein altes Golf-Cabrio, war nach zwei Überschlägen zerstört. Dass darin jemand überlebt haben soll, glaubten viele nicht. Das erzählen die Hummels jetzt, etwa vier Monate nach dem Unfall. Mit dem zeitlichen Abstand möchten sie über das Ereignis sprechen. Für das, was sie zu sagen haben, sei die Weihnachtszeit genau richtig.

Andreas Berger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis