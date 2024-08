Sturz aus zweitem Stock - Bauarbeiter stirbt im Krankenhaus

Nach einem Sturz aus dem zweiten Stock eines Hauses ist ein Bauarbeiter gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann nach dem Vorfall am Donnerstag mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Dort sei er später gestorben.

Den Angaben nach war der 52-Jährige mit Arbeiten an dem Haus beschäftigt, als er aus zunächst ungeklärter Ursache stürzte. Nach Angaben der Feuerwehr fiel er in eine Baugrube und landete in einem Spalt zwischen einer Mauer und einer Wand. Seine Arbeitskollegen hätten daraufhin einen Notruf abgesetzt. Mithilfe einer Drehleiter und einer Trage befreiten Rettungskräfte den Mann und brachten ihn ins Krankenhaus.