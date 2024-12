Zwei Menschen sind bei einem Autounfall nahe Obergünzburg (Landkreis Ostallgäu) schwer verletzt worden. Am Mittag geriet ein Auto in einer Kurve ins Schleudern und dann in den Gegenverkehr, wo es mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ein Rettungshubschrauber sei angefordert worden. Genaueres zum Unfall war zunächst nicht bekannt.

