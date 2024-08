Betrunkener Radfahrer stürzt in Bachlauf - schwer verletzt

Ein betrunkener Radfahrer ist auf einem Schotterweg bei Volkach (Landkreis Kitzingen) in einen Bachlauf gestürzt. Der 27-Jährige habe sich dabei schwere Verletzungen am Kopf zugezogen, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge habe den Sturz in der Nacht beobachtet. Die Beamten stellten bei einem Atemalkoholtest einen Alkoholwert von 1,5 Promille fest. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur Behandlung in eine Klinik. Dort wurde eine Blutprobe durchgeführt. Nach Angaben der Polizei trug der 27-Jährige wohl keinen Fahrradhelm.

