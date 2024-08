Wagenheber versagt - junger Mann unter Auto eingeklemmt

Weil ein Wagenheber versagte, ist ein junger Mann in Ansbach unter seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der 19-Jährige wollte nach Angaben der Polizei am Donnerstag in einem Parkhaus Teile in sein Auto einbauen. Dazu habe er das Auto mit einem Wagenheber angehoben und sich darunter gelegt.

Doch der Wagenheber brach und das Auto fiel auf den Brustkorb des Mannes. Nur mithilfe mehrerer Menschen im Parkhaus und der Polizei konnte der junge Mann aus seiner Lage befreit werden. Er war zunächst bewusstlos und wurde in eine Klinik gebracht.