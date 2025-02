Unfall in München: 24-Jährige stirbt im Krankenhaus

Eine Fußgängerin, die am Montagmittag in München von einem Auto erfasst wurde, ist infolge ihrer Verletzungen gestorben. Wie die Polizei mitteilt, war die 24-Jährige in der Münchner Maxvorstadt auf dem Gehweg unterwegs, als sie von einem Range Rover erfasst wurde. Eine 69-jährige Fahrerin war dabei rückwärts auszuparken, als das Fahrzeug stark beschleunigte.

Die Fußgängerin wurde vom Auto erfasst und durch die Hofzufahrt „katapultiert“. Anschließend wurde sie von dem Fahrzeug überrollt. Die 69-Jährige setzte ihre Fahrt durch die Hofzufahrt noch weitere ca. 40 Meter unkontrolliert fort und kollidierte in der Folge noch mit der Hofzufahrtswand, zwei Toren, einer kleinen Mauer, einem abgestellten Fahrrad und einem geparkten Pkw. Warum das Auto so stark beschleunigte, ist noch unklar. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Unfall in München: Das Auto fuhr 40 Meter unkontrolliert

Die 24-Jährige wurde bei diesem Vorfall so stark verletzt, dass sie unter ständiger Reanimation ins Krankenhaus gebracht wurde. Dort verstarb sie wenige Zeit später. Beim Unfall entstand ein hoher Sachschaden im knapp sechsstelligen Bereich.

Die Münchner Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Aussagen zum Unfallgeschehen machen können. Sie werden gebeten, sich mit der zuständigen Münchner Verkehrspolizei, Tel. 089/6216-3322, oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (mit dpa)