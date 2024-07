Hoher Sachschaden: Portier prallt mit BMW von Hotelgast gegen Wand

Ein Portier eines Hotels in der Münchner Innenstadt ist mit dem BMW eines Hotelgastes gegen die Wand gefahren. Wie die Feuerwehr München mitteilte, wollte der 55-Jährige das Auto des Gastes, das in einer Tiefgarage stand, ausparken. Der BMW war nach Angaben der Feuerwehr für einen Menschen mit Gehbeeinträchtigung umgebaut.

Portier fährt mit Auto gegen Tiefgaragen-Wand: Hoher Sachschaden am BMW

Beim Ausparken verlor der Portier die Kontrolle über das Auto und fuhr gegen die Wand der Tiefgarage, in der das Auto stand. Wie genau der Unfall passieren konnte, ist bisher noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Nach Angaben der Feuerwehr passierte der Unfall am Promenadenplatz in München. Dort ist unter anderem das bekannte Münchner Hotel „Bayerischer Hof“ gelegen.

Der 55-jährige Mann hat sich bei dem Unfall aber leicht verletzt. Er konnte das Auto aber eigenständig verlassen und wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Am BMW entstand aber ein hoher Sachschaden. Wie hoch genau, dazu konnte die Feuerwehr keine Angaben machen.

Nach Angaben der Feuerwehr hatten beide Front-Airbags in dem Wagen ausgelöst und auch die Frontseite des Autos ist nach Angaben der Münchner Feuerwehr stark beschädigt worden. Die Feuerwehrleute waren hingegen nur kurz vor Ort. Ihr Einsatz war nach wenigen Minuten beendet.