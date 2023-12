Unfall

vor 43 Min.

Lkw erfasst Menschenmenge in Passau: Eine Tote, mehrere Verletzte

In Passau hat am Freitagvormittag ein Lkw mehrere Passanten erfasst. Eine Frau ist tot.

Bei einem Unfall in Passau ist am Freitag eine Frau ums Leben gekommen. Ein Lastwagen erfasste mehrere Fußgänger in der Innenstadt. Die Ursache ist noch unklar.

Von Victoria Schmitz