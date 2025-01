Lkw mit 15 Tonnen Eiern verunglückt auf Autobahn - Sperrung

Zur Bergung eines verunglückten Sattelzugs hat die Polizei die Autobahn 93 in Richtung Holledau zwischen Mainburg und Wolnzach gesperrt. Aufgehoben wird die Sperrung voraussichtlich gegen 12 Uhr mittags, wie die Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt mitteilte.

Der mit 15 Tonnen Eiern beladene Sattelzug war am frühen Morgen kurz nach vier Uhr in die Leitplanken gefahren, von der Fahrbahn abgekommen und schließlich in der Böschung zum Stehen gekommen. Der 39 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt, ein Teil der Eier ging zu Bruch. Der Abschleppdienst soll im Laufe des Vormittags sowohl die noch intakten Eier als auch den schwer beschädigten Lkw bergen.

Von einem Glätteunfall ging die Polizei nach ersten Erkenntnissen nicht aus. Der Fahrer habe einen lauten Knall wahrgenommen, deshalb werde untersucht, ob es sich um einen geplatzten Reifen handele, sagte ein Polizeisprecher.