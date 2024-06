Mann fährt in Wildschutzzaun und stirbt

Ein 55-jähriger Autofahrer ist nach einem Unfall in Oberbayern ums Leben gekommen.

Er sei am Montag aus gesundheitlichen Gründen nach rechts von der Autobahn 94 bei Mettenheim (Landkreis Mühldorf am Inn) abgekommen und in einen Wildschutzzaun gefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach Erste-Hilfe-Maßnahmen und Reanimation starb der Mann im Krankenhaus.

Der Wagen beschädigte mehrere Zaunfelder, bis er zum Stehen kam. Der Sachschaden wurde von der Polizei auf 22.500 Euro geschätzt.

(dpa)