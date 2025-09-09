Icon Menü
Unfall mit zwei Autos führt am Dienstagabend zu Stau auf wichtiger Autobahn bei München

Autobahn

Unfall auf der A8 bei Sulzemoos mit zwei Fahrzeugen – zwei Spuren gesperrt und Stau

Bei dem Unfall kommt es lediglich zu Sachschäden. Zwischen Dachau und Sulzemoos entsteht zwischenzeitlich ein Stau von wenigen Kilometern.
Von Dominik Schätzle
    Am Dienstagabend kam es zu einem Unfall auf der A8 bei Sulzemoos.
    Am Dienstagabend kam es zu einem Unfall auf der A8 bei Sulzemoos. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild)

    Zu einem Unfall mit zwei Autos kam es am Dienstagabend auf der Autobahn A8 bei Sulzemoos (Landkreis Dachau) in Fahrtrichtung Stuttgart. Dabei gab es keine Verletzten, erklärt ein Sprecher der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck auf Nachfrage unserer Redaktion. Es kam lediglich zu Sachschäden.

    Der Unfall auf der A8 ereignete sich gegen 19.30 Uhr, so die Polizei. Zwischenzeitlich waren wegen der Unfallautos sowie der Unfallaufnahme der mittlere sowie linke Fahrstreifen gesperrt, was zu einem Stau von wenigen Kilometern Länge auf der A8 zwischen Dachau und Sulzemoos in Fahrtrichtung Stuttgart führte. Später blieb zunächst noch die rechte Spur gesperrt, bevor die Autobahn wieder ganz freigegeben werden konnte.

