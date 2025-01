Paragleiter stürzt rund 80 Meter ab - schwer verletzt

Beim Paragleiten ist ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Traunstein schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der erfahrene Pilot am Dienstag in Kössen in Tirol (Bezirk Kitzbühel) einige Kunstflug-Figuren geflogen. Danach stürzte er aus unbekannter Ursache in schneller Eigenrotation aus rund 80 Metern in die Tiefe. Der Mann prallte auf eine schneebedeckte Wiese. Nach der Erstversorgung vor Ort kam er mit einem Hubschrauber in eine Klinik.

Ein weiterer Gleitschirmpilot habe laut Polizei angegeben, dass der 33-Jährige in rund 50 Metern Höhe den Rettungsschirm «geworfen» habe. Dieser habe sich jedoch nicht vollständig geöffnet und sich stattdessen rasant um die eigene Achse gedreht.